CNBLUEが、眩しいビジュアルで帰ってくる。所属事務所FNCエンターテインメントは3日、公式SNSを通じて10thミニアルバム「X」のMemoryバージョンの集合コンセプトフォトを公開した。公開された写真の中でメンバーはシャツからパンツ、靴までオールホワイトのファッションを披露し、感嘆を誘った。先立って公開されたMemoryバージョンの個人コンセプトフォトが、クローズアップショット中心に構成されたのに対し、今回の集合コンセプ