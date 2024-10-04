山形市の自動車販売店に園児たちがデザインした未来の車の壁画が飾られ4日、除幕式が行われました。山形市に本社があるネッツトヨタ山形は、東北芸工大の「こども芸術大学認定こども園」の園児が未来の車をテーマに描いた絵を壁画にして展示しています。4回目を迎えた今回は、山形市のネッツタワー本店に壁画が設置され除幕式が行われました。現れたのは、縦1.7メートル横6.6メートルの巨大な壁画。園児た