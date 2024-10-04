４日に放送された日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」では、冒頭に石破茂総理の所信表明演説を中継。だが野党のヤジがすさまじく、宮根誠司も「まったく内容が入ってこない」と呆れた。番組冒頭で石破新総理の所信表明演説を中継したが、途中から野党のヤジが激しさを増し、石破総理の言葉が聞き取れないほど。「私はルールを守る…」などと言ったあたりから、ヤジはヒートアップ。一方で与党からは盛大な拍手もわき起こり、