ドジャースの山本由伸投手が５日（日本時間６日）に本拠地ドジャースタジアムで行われるパドレスとの地区シリーズ（５回戦制）第１戦に先発することが決まった。前日に第２戦登板が発表されていたが、一夜明けた３日（同４日）、記者会見を行ったアンドリュー・フリードマン編成本部長が変更の理由を説明した。山本はレギュラーシーズン最終登板となった９月２８日のロッキーズ戦の試合後にロバーツ監督から地区シリーズ２戦目