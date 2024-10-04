中国の高速鉄道で今、利用されずに放置された駅、いわゆる“幽霊駅”が続々と誕生しています。その数は少なくとも26か所に上り、問題となっています。【写真を見る】「かなり前に完成したけど、なぜか列車は駅に停まらない」中国の高速鉄道で“幽霊駅”が続々誕生背景に“地方政府の甘い考え”広大な国土を隅々までカバーする、中国の高速鉄道。その総延長は4万5000キロに達し、世界一を誇ります。しかし今、中国の鉄道をめぐっ