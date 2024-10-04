舞台『ヒプノシスマイク』(通称ヒプステ)の新作公演『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -Grateful Cypher-が4日に東京・TOKYO DOME CITY HALLにて開幕した。『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -Grateful Cypher-同作は、キングレコード EVIL LINE RECORDS が手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』(通称 ヒプマイ)の舞台化作