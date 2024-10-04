みなさん、こんにちは!先日「恋愛トークテーマガチャ」というサイトでランダムに出てきたテーマに沿って、同期女子と不毛な恋愛話を明け方までしていました、入社1年目PR部員のFUTUREです。相手がいなくたって「年上派なん?え～、私、絶対年下派～！」なんて会話してるのが一番楽しいですからね…。泣けてきます。 ©️ABCテレビ さて、今回私が紹介するのは、10月12日(土)からス