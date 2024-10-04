兵庫県議会で不信任決議が可決された前知事の失職に伴う知事選（31日告示、11月17日投開票）に、同県加西市元市長の中川暢三氏（68）が4日、無所属で立候補する意向を明らかにした。【写真】センチュリー→アルファード斎藤前知事の「改革」、どれだけ効果?中川氏は朝日新聞の取材に対し、「古い政治、選挙を変えたい。市長の経験を生かし、県から市町村への分権を進める」と語った。近く正式に表明する。知事選について、候