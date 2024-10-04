一人で晩酌を始めている夫偏頭痛にだるさ、湿疹。43歳女性が直面した原因不明の体調不調／私の生理のしまい方（1）40代以降の女性が抱える、さまざまな心身のトラブル。生理不順や不眠、めまい、突然のイライラや気分の塞ぎ込み。その症状は千差万別で、個人差も大きいですよね。閉経の時期を挟んだ前後の約10年間をさす「更年期」。心身の不調にもつながることから、悲観的に捉えてしまうことも少なくありません。しかし同時に、