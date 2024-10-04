京都鉄道博物館の2024年11月のイベントは、新幹線に注目――。最初にご紹介するのは、11月半ばに行われる車両解説セミナー「0系新幹線〜当館車両“還暦60歳”おめでとう〜」。今年10月1日に開業60周年を迎えた東海道新幹線、その始まりの車両である「0系新幹線」について詳しくなれる内容となっています。内容をこども向け、一般向け、ファン向けに分け、モニターで車両解説を行うほか、収蔵車両のうちエントランス側3両の車内見学