ジンズホールディングスがこの日の取引終了後、９月度の月次売上状況（速報）を発表しており、既存店売上高は前年同月比２２．７％増と２０カ月連続で前年実績を上回った。 ９月１２日にリニューアルした「Ａｉｒｆｒａｍｅ」が好評を博したほか、前月に引き続き、世界最高水準屈折率の両面非球面レンズ「ＪＩＮＳ極薄レンズ」などの高単価のオプションレンズやＵＶダブルカットレンズなどの季節性商品が好調