2023年10月に、当て逃げ事故を起こした藤本敏史10月2日、『これ余談なんですけど…』（ABCテレビ）に、芸人・藤本敏史が出演。ゲストに出演したギャルタレント・ゆうちゃみとの“飲みエピソード”が明かされた。番組では、飲みに行った2人が“誰か呼ぼうか”という話になり、藤本が後輩に電話。後輩から“誰といるんですか？”と問われた藤本は、“ゆうちゃみ”とは言わずに“彼女とおる”と発言したと、ゆうちゃみが困惑気味