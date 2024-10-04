俳優・寺島しのぶ（51）の長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀（まほろ・12）が2日、自身のインスタグラムを更新。同日、祖父で人間国宝でもある歌舞伎俳優・七代目 尾上菊五郎が82歳を迎えたことを紹介し、にぎやかに誕生日を祝うバースデー動画を公開した。【動画】「いつまでも若くてダンディ」「お元気そう」82歳を迎えた菊五郎動画では、周囲の面々が歌う誕生日ソングに乗せて、眞秀がバースデーケーキを手渡し。普段は「ひーま」