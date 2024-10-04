4日の日経225オプション2024年11月限（最終売買日11月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1594枚だった。うちプットの出来高が1222枚と、コールの372枚を上回った。プットの出来高トップは3万5000円の157枚（15円安365円）。コールの出来高トップは3万9000円の77枚（40円安1075円）だった。 コールプット 出来高