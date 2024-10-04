4日の日経225オプション2024年12月限（最終売買日12月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は118枚だった。うちプットの出来高が105枚と、コールの13枚を上回った。プットの出来高トップは5000円の49枚（変わらず2円）。コールの出来高トップは4万円の8枚（40円高1085円）だった。 コールプット 出来高前日比