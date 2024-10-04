日経平均株価 始値38594.73 高値38735.29(11:28) 安値38501.82(10:07) 大引け38635.62(前日比 +83.56 、 +0.22％ ) 売買高18億1827万株 (東証プライム概算) 売買代金 3兆8802億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は83円高と続伸、一進一退で方向感に欠ける ２．前日のNYダウは、中東情勢の緊迫化