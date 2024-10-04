4日の日経225先物は前日清算値比40円安の3万8560円で取引を終えた。テクニカルポイントは以下の通り。 40884.71円ボリンジャーバンド3σ 39763.94円ボリンジャーバンド2σ 38643.17円ボリンジャーバンド1σ 38635.62円4日日経平均株価現物終値 38595.00円一目均衡表・転換線 38560.00円4日先物清算値 38326.00円5日移動平均 38231.60円75日移動平均 37832.40円