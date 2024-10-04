4日の東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の647ポイントで取引を終えた。テクニカルポイントは以下の通り。 690.48ポイントボリンジャーバンド3σ 678.74ポイントボリンジャーバンド2σ 672.39ポイント200日移動平均 667.01ポイントボリンジャーバンド1σ 655.28ポイント25日移動平均 652.40ポイント5日移動平均 647.20ポイント4日東証グロ&#12