■小顔際立つパーカー姿のFANTASTICS八木勇征 【画像】八木勇征“ピカチュウ”パーカーを着こなす私服ショット FANTASTICSのボーカルで俳優としても活躍中の八木勇征が自身のInstagramを更新。私服姿を披露し、注目が集まっている。 八木は『ポケットモンスター』の人気キャラクター、ピカチュウが大きくプリントされたネイビーのパーカーとグレーのカ}