オメガ(OMEGA)の歴史の中でもひときわ重要な腕時計、通称「ファースト オメガ イン スペース(FOiS)」が、現代的なコーアクシャル マスター クロノメーターのアップデートを施さた新作腕時計として復活した。10月4日に発表、発売となった「ファースト オメガ イン スペース Speedmaster記念モデル」(Ref.310.30.40.50.06.001)だ。スピマス「FOiS」が現代復刻。宇宙開発競争が激しかったころ、初宇宙だとシュトゥルマンスキーとかも