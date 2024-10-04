お笑いコンビ「アンジャッシュ」の児嶋一哉（52）が4日、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。かつて住んでいたマンションのオーナーを明かす場面があった。この日のゲストはセレブリティ「叶姉妹」の妹・美香と美容家・たかの友梨さん。児嶋はたかのさんの豪邸が話題となると、「僕が前住んでたマンションが、たかのさんの持ち物だった」と打ち明けた。スタジオから驚きの声が上が