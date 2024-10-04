兵庫県明石市の前市長・泉房穂氏（61）が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新。電車を待つ駅のホームで起きた、驚きの出来事を明かした。「東京駅の山手線のホーム、なう」と報告した泉氏。電車を待っていたところ、「泉先生ですよね。鹿児島から来たところなんですが、泉先生の本を読んでいたら、まさか本人にお会いできるなんて」と声をかけられたという。「見ると、私の本が袋の中の一番上にあった」とびっくり。「思わず