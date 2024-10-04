お笑いトリオ「森三中」の大島美幸（44）が、3日放送のNHKラジオ第1「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後9・05）にゲスト出演。ストレス解消法について語った。番組では、アラフィフの働き方や休日についてトーク。ストレス解消法を聞かれた大島は「掃除ですね」と話した。いとうの「今日はここ！って決めるの？」という質問には、「ここ！って決める日もあるし、そういうスイッチが入っちゃう時があって」と説明