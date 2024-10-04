スターバックスの店舗＝米カリフォルニア州、2018年（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】不振が続く米スターバックスが、経営立て直しに動き出した。外食大手で実績を上げた敏腕経営者を、リモートワークを認めるといった異例とも言える「破格待遇」でCEOとして招聘。長引くインフレで消費者に節約志向が広がる中、新手を打つことで遠のいた客足の回復策を模索する。スタバは今年8月、2023年からCEOを務めたラクスマン・ナ