プロ野球・ソフトバンクは4日、大津亮介投手・ヘルナンデス投手・仲田慶介選手を1軍登録し、岩井俊介投手・谷川原健太選手・笹川吉康選手を抹消しました。大津投手は今季18試合に登板し、6勝7敗、防御率3.02をマークしています。大津投手は4日のロッテ戦の予告先発。本拠地・みずほPayPayドームでは今季ロッテ戦の2試合に先発登板し、計4イニングを2失点に抑えています。今日も相手打線を封じ、小久保裕紀監督に1年目の指揮官とし