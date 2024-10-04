庄司智春さん（48）、藤本美貴さん（39）夫妻に4人目？が誕生です。たまごから生まれたお笑い芸人・庄司智春さん。妻でタレントの藤本美貴さんと、4日発売の卵から育てるおもちゃ「うまれて！ウーモ アライブ」の発表イベントに登場しました。たまご型のおもちゃに向かって「頑張れー！」と叫ぶ庄司さんに、妻・藤本さんは「私の出産のときも言ってくれてましたね」とつっこみ、笑いを誘いました。そして、ついに…おもちゃのたま