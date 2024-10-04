所属事務所を通じての結婚発表で「今年は俳優を始めて20年目の年です」とコメントしたように、俳優・高良健吾（36）は2005年、連続ドラマ「ごくせん」で俳優デビュー。06年「ハリヨの夏」で映画デビューした。この記事の写真を見る同年、広木隆一監督の映画「M」で衝撃的な青年役を演じ、08年、映画「蛇にピアス」では全身入れ墨で顔中にピアスをした青年の役を演じて注目を集めた。2010年には「ソラニン」「ボックス!」「ケンタと