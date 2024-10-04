イギリスのウィリアム皇太子とキャサリン妃の長男ジョージ王子。将来イギリス国王となることが約束されている11歳の王子は、最近スキューバダイビングを始めたそうだ。＜フォト特集＞未来の国王！英王室ジョージ王子の成長アルバムHello！によると、現地時間10月3日に、タイン・アンド・ウィアにあるバートリー市民プールを訪れたウィリアム皇太子が、オリンピック水泳選手のアダム・ピーティとトム・ディーン、パラリンピッ