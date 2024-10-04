俳優・土屋太鳳さんの姉で、「2019ミス・ジャパン」グランプリに輝いた土屋炎伽（ほのか）さんが、2024年10月3日にインスタグラムを更新。所属するアメフトチームでのチアリーディング姿を披露した。「ブルーサンダース」のユニフォーム姿で炎伽さんは、日本の社会人アメリカンフットボールリーグ「Xリーグ」に所属する「ブルーサンダース」（千葉県市川市）のチアリーダーとして活躍する。インスタグラムではユニフォームを着た写