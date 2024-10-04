自動車ジャーナリストの河口まなぶ氏が、「【黒コーデ限定車】メルセデス・ベンツ Cクラス オールテレイン 「ナイトスタイル」登場！ 100台限定がオンラインでいま申し込み開始！」と題した動画で、メルセデス・ベンツC220D 4MATICオールテレーン「ナイトスタイル」について詳しく解説した。河口氏は、オンラインショールームで即座に予約可能なこの限定車の特別なスタイリングに注目し