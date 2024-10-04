プロボクシングの８大世界戦『ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏＢｏｘｉｎｇ１０』（１３、１４日、東京・有明アリーナ）の試合順が４日、発表された。大トリとなる第２日のメインはＷＢＣ世界タイトルマッチで王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）と同級１位ペッチ・ソー・チットパッタナ（タイ）が対戦する。第１日の１３日はノンタイトル戦１試合の後、世界戦が４試合行われる。メインがＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチで王者・井上拓真