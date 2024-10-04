俳優の高良健吾が、歌手の田原俊彦の長女で女優・タレントの田原可南子と結婚することを４日、所属事務所を通じて報告した。１０月４日は可南子の父・俊彦の「トシの日」でもあり、午後８時からトシちゃんが自身のユーチューブチャンネルで生配信を行う。高良と田原可南子は直筆署名入りの文書で結婚を報告。可南子の第１子妊娠も公表し、来春出産予定だという。父・俊彦のユーチューブチャンネル「田原トシちゃんねる！」の