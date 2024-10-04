中央日報がＢｕｇｓ！（バグス）とともに作ったＫ−ＰＯＰ投票サービス「Ｂｕｇｓ！フェイバリット（Ｆａｖｏｒｉｔｅ）」が実施した９月第４週の投票結果が出た。◇ヨンタク、９月第４週「ＨＯＴＴＥＳＴＴＲＥＮＤ」投票１位最近最もホットなアーティストを選ぶ「ＨＯＴＴＥＳＴＴＲＥＮＤ」投票１位はヨンタクが占めた。該当の投票はファン投票８０％とストリーミングデータ２０％で選定している。ヨンタクはファン投票６万