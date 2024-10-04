国慶節連休（１０月１〜７日）を迎えて旅行に出た中国人が経費を節約するために観光地のトイレで寝る姿が目撃されて眉をひそめさせている。４日、香港星島日報によると、中国ソーシャルメディアには国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界遺産に登録された中国安徽省黄山を訪れた中国人観光客がトイレやレストランの床で一夜を明かす写真が投稿された。ある女性トイレは２０人余りの観光客で足の踏み場もない状態だった。床にマット