ハーゲンダッツの「40周年記念商品」の第3弾として、ミニカップから「復刻チョコレート＆華もち」と「復刻キャラメル＆華もち」が期間限定で登場！過去と現在の名作による限定コラボによって生まれた、革新的な味わいの和洋スイーツです☆ ハーゲンダッツ ミニカップ「復刻チョコレート＆華もち／復刻キャラメル＆華もち」 価格：各351円（税込）内容：88ml発売日：2024年10月8日(火) ハーゲンダッツの「40周