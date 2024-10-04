化学肥料や農薬を控えて育てた「あきさかり」を「高松ごじまん米」として商品化 高松市は化学肥料や農薬を控えて育てた「あきさかり」を「高松ごじまん米」として商品化して売り出すことになりました。 「高松ごじまん米」は、暑さに強くもちもちとした食感の「あきさかり」という品種のお米を使っています。 高松市やJA香川県などは、お米をはじめとした農産物を販路拡大のため「高松産ごじまん品」に認定し全国にPR