「LLRの八門遁甲ライブ〜決勝でやるネタをみんなで決めるライブ〜」開催中のLLR(左から福田恵悟、伊藤智博) LLR(福田恵悟、伊藤智博)が来年の『THE SECOND〜漫才トーナメント〜』を見据えたライブ「LLRの八門遁甲ライブ〜決勝でやるネタをみんなで決めるライブ〜」を実施中だ。このライブは、THE SECONDの優勝を狙い、お客様に勝負ネタを決めてもらおうという趣旨で、2人が合計７本のネタを披露し、観客が面白かった３つに投