騎馬でパトロールする警察官中国新疆ウイグル自治区  【新華社ウルムチ10月4日】中国新疆ウイグル自治区北部のアルタイ地区が紅葉の美しい季節を迎えた。新疆アルタイ辺境管理支隊喀納斯（カナス）辺境派出所の警察官は騎馬小分隊を組んで黄金色の森を進み、風景に溶け込んでいる。（記者/張嘯誠）