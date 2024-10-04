お笑いコンビ「金属バット」の友保隼平（39）と「インディアンス」の田渕章裕（39）が3日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。お笑いについての本音を語った。田淵は友保に「どうしても聞きたかった話」として、「THE SECONDですよ」と切り出した。結成16年以上が対象の漫才賞レース「THE SECOND」で「金属バット」は2年連続決勝進出を果たしたが、田淵が「来年ももちろん？」と話を振る