秋を迎え、豊作に沸く農村中国浙江省三門県浦壩港鎮で、収穫した果物を見せる農家の人。（台州＝新華社配信/林怡敏）【新華社杭州10月4日】中国浙江省台州市三門県浦壩港鎮のミカン農家は「極早生」ミカンの出荷開始に伴い、1年で最も忙しい収穫期を迎えている。秋の収穫の時期、同省の農村を訪れると、至る所に豊作の喜びがあふれている。 干しタケノコなど農産物の販売を手がける杭州玉群生態農業開発の責