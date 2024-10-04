日本野球機構(NPB)は4日の公示を発表。中日は後藤駿太選手を1軍登録し、鵜飼航丞選手を登録抹消しました。プロ14年目の後藤選手は、2022年にオリックスからトレードで中日に移籍。移籍後3年目となる今季は1軍で27試合に出場し打率.133の成績。2軍では51試合の出場で打率.313、2本塁打、18打点の数字をマークしています。一方、抹消された鵜飼選手は9月6日に今季初昇格。12試合に出場しましたが、打率.185、3打点となっています。