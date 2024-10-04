韓国の人気女優パク・ミニョンが11月8日（金）の東京・NHKホールで開催する、日本公式ファンクラブオープン記念ファンミーティング「2024 PARK MIN YOUNG JAPAN FANMEETING [Hello, MY beans]」のポスターが公開され、チケットのプレイガイド先行情報も発表された。最新作「私の夫と結婚して」はもちろん、「キム秘書はいったい、なぜ？」「彼女の私生活」など、出演作が日本でも立て続けにヒットし愛されているパク・ミニョン。先