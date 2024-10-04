「燃ゆる感動かごしま国体」の総合閉会式で、国民スポーツ大会旗を振る次回開催地の佐賀県の山口祥義知事＝2023年10月、鹿児島市の白波スタジアム国民スポーツ大会「SAGA2024」は5日、佐賀県のSAGAサンライズパーク陸上競技場で総合開会式が行われ、15日まで熱戦が繰り広げられる。大会は今年、国民体育大会（国体）から改称された。佐賀県での開催は1976年の第31回大会以来、48年ぶり。従来はなかったナイトゲームを、バレー