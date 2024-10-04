３日のテレビ朝日「アメトーーク！」特番後に放送された通常枠放送では、芸人らが今後の番組企画を提案する「持ち込み企画プレゼン大会」が行われた。空気階段・水川かたまりは、「大学中退芸人」企画を提案。「僕、慶応大学に入ったんですけど、一生懸命勉強して。猛烈になじめなくて３カ月で中退したんですよ」と明かした。和気あいあいとしたサッカーサークルにもなじめなかったトークもはさみつつ、「でも、僕には絶対に