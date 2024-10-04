打者専任ながら圧倒的な数字を残した大谷。(C)Getty Images群雄割拠のメジャーリーグでも頭抜けた成績を残した偉才への評価は揺るぎない。レギュラーシーズンの終了を迎え、米スポーツ専門局『CBS Sports』はリーグ各個人賞を予測する企画内で、ナショナル・リーグのMVPに大谷翔平（ドジャース）をピックアップした。【動画】右翼席へ豪快な一発！大谷翔平が54号本塁打を放つシーン必然とも言える選出だ。ドジャース移籍1年目