たっぷり丼飯に肉、タルタルソース、バター……提案する料理のほとんどが超ハイカロリー！ 「ハイカロめし食堂」は、今注目の料理系動画クリエイターだ。Instagramのフォロワー数は約11万、YouTubeのチャンネル登録者数は約4万。男心をそそる背徳のラインナップに、なぜか女性ファンも急増中……!?果たして彼は何者なのか。じつは、ふだんは年収300万円台のサラリーマンなのだとか。今回は、その魅力と正体に迫った。（記事は全2回