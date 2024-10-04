「主文被告人は無罪」“世紀の裁判”は、裁判長のこの言葉で大きな節目を迎えた。1966年6月に静岡県清水市（現：静岡市清水区）で発生した、味噌製造会社の専務一家4人が殺害されて金品が奪われた上に、専務宅が放火されたという強盗殺人・放火事件。犯人とされたのは、袴田巖さん（88）。俗に言う「袴田事件」だ。今年9月26日、再審やり直しの裁判で静岡地裁（國井恒志裁判長）は「無罪判決」を言い渡した。筆者はこの裁