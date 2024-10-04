1997年に開業した愛知県安城市のテーマパーク「デンパーク」が2024年10月4日、入園者1500万人を達成しました。4日はあいにく雨模様となりましたが、市内から1歳の息子と訪れた下村由里恵さん(27)が、1500万人目の入園者となり、年間パスポートやソーセージのセットなどを受け取りました。下村由里恵さん：「今日はメルヘン号に乗ったり、温室でちょっと遊ぼうかなということで来ました。