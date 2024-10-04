ポーラは、「リンクルショット」ブランドから、シワ改善有効成分ニールワン配合の先行美容液「リンクルショット メディカル セラム デュオ」（A剤＜ガラスびん＞1.5mL×2、B剤＜チューブ＞13.5mL×2、ノズル・本体キャップ×2）を来年1月1日に発売する。今回ポーラは新たに、気づきにくいものの顔の様々な部位に存在する、散在したシワがあること、シワの一因である好中球エラスターゼが全顔に存在していることに着目。そこで、有