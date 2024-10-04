赤ちゃん用品の製造および販売等を行うコンビは、「THE S（ザ・エス）」シリーズの最新モデルで、頭を守る構造に加え、背中の広い面での衝撃吸収力を高めたチャイルドシート「THE S R129 エッグショック ロッタ ZF」を、全国のアカチャンホンポとオンラインショップで11月29日から発売する。また10月25日〜11月28日の期間で、先行予約販売を実施する（オンラインショップは10月25日10時〜11月20日9時59分まで）。交通事故発生時の